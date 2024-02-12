Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon 625 Bin 712 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon 625 Bin 712 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir\'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon 625 Bin 712 TL Cezai İşlem Uygulandı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 5-11 Şubat tarihleri arasında 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edildi. Denetimler sonucunda trafik kurallarına uymayan 740 sürücüye toplamda 1 milyon 625 bin 712 TL ceza kesildi. Ayrıca 96 araç trafikten men edilirken, 12 sürücünün alkollü araç kullanması nedeniyle sürücü belgeleri geri alındı.

12.02.2024 14:29  Güncelleme: 14:29
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Eskişehir'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 TL cezai işlem uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 5-11 Şubat tarihleri arasında Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldı. Gerçekleştirilen denetimlerde 8 bin 533 sürücü ve araç kontrol edilirken, trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 740 sürücüye 1 milyon 625 bin 712 TL ceza kesildi. Ayrıca 96 araç trafikten men edilirken, alkollü araç kullandığı belirlenen 12 sürücünün sürücü belgesinin geri alındığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon 625 Bin 712 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde 740 Sürücüye 1 Milyon 625 Bin 712 TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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