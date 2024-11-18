Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Denetimlerinde Cezalar Artıyor

11-18 Kasım tarihleri arasında Eskişehir'de yapılan denetimlerde 300 araç men edildi, 8 bin 973 ceza kesildi.

18.11.2024 12:14
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Eskişehir'de belirli tarihler arasında yapılan trafik denetimlerinde; 25 bin 976 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 300 araç trafikten men edildi, 8 bin 973 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı.

Eskişehir'de İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 11-18 Kasım tarihleri arasında çalışma yapıldı. Çalışmalarda ekiplerce, 3 bin 110 sürücüye alkol denetimi uygulanırken 25 bin 976 araç ve sürücü ile 442 adet motosiklet kontrol edildi. Çalışmalarda 300 araç trafikten men edilirken, 8 bin 973 araç sürücüsüne trafik cezası uygulandı. Belirtilen tarihler arasından 62 yaralanmalı, 64 maddi hasarlı trafik kazası meydan geldiği, 76 sürücünün ise sürücü belgesine el konulduğu açıklandı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, trafik, Son Dakika

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