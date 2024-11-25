Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Ölü

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Eskişehir'de kamyonla otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki Halil Koca hayatını kaybetti.

Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Kırka Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana gelen kazada, akaryakıt istasyonuna dönüş yapan Ş.T. (51) idaresindeki 23 HC 613 plakalı hafriyat kamyonu ile Halil Koca idaresindeki 26 AJZ 032 plakalı otomobili kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazası sonucunda otomobil sürücüsü Halil Koca, sürücü koltuğunda sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araç sürücüsü Halil Koca'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kamyon sürücüsü Ş.T., polis ekiplerince gözaltına alındı. Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince kurtarılan Halil Koca'nın cenazesi, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza yerine gelen Halil Koca'nın yakınları sinir krizi geçirirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR