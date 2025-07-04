Eskişehir\'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

Eskişehir'de otomobil ile ticari taksinin çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. O esnada otomobilde yolcu olarak bulunan alkollü bir erkek şahıs ise ekiplerin üzerine yürüyerek zor anlar yaşattı.

Olay, dün akşam saat 23.30 sıralarında Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Tombakzade Bulvarı'nda seyir halinde olan Y.Y. isimli şahsın idaresindeki 26 T 0240 plakalı ticari taksi, Gündüz Ökçün Bulvarı'nda seyir halinde olan C.Ç. isimli şahsın idaresindeki 34 ETL 606 plakalı otomobile iki bulvarın kesiştiği noktada sol tarafından çarptı. Yaşanan çarpışma sonucunda taksi kullanılamaz hale gelirken, tamponu otomobilin kapısına saplandı. Kazada, takside bulunan 1 erkek yolcu yaralandı.

Otomobil sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalesini yaptığı yaralı yolcu Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerince sürücülere alkol testi yapıldı. Test sonucunda, 34 ETL 606 plakalı otomobilin sürücüsü C.Ç.'nin 1 promil üstü alkollü olduğu belirlendi. İlk ambulansın hastaneye gitmesinden kısa bir zaman sonra kendisini iyi hissetmediğini ifade eden ticari taksi şoförü Y.Y., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alkollü yolcu polis ekiplerine zorluk çıkarttı

Otomobilde yolcu olarak bulunan alkollü bir erkek şahıs, bu esnada aracın arka tarafına yaslanarak beklemeye koyuldu. Polis ekipleri kazalı aracın fotoğrafını çekmek için şahıstan kenara çekilmesini isteyince kısa süreli gerginlik yaşandı. "Böyle çekemiyor musunuz, hayırdır" diyen şahsa bir polis memuru, "Size mukavemetten işlem yaparım. Şu an görevimi engelliyorsunuz" dedi.

Tam sakinleşti derken bu defa polis ekiplerini yanlış anladı

Yüksek miktarda alkollü olduğu değerlendirilen adamın arkadaşları onu sakinleştirmek için yoğun çaba sarf etti. Tekrardan kenarıda beklemeye başlayan adam, ekip otomobili çevresinde konuşan bir polisi yanlış anladı ve tekrardan sinirlenerek, "Video var mı? Beni şoför olarak görüyor" diyerek bağırmaya başladı. Polisin üzerine yürüyen adam ekipler kendisine ısrarla, "Sen şoför değilsin" demesine rağmen zorluk çıkarttı. Polise kimliğini de ibraz etmek istemeyen alkollü adam, güçlükle bölgeden uzaklaştırıldı.

Kullanılamayacak duruma gelen taksi çekici yardımıyla kaza mahallinden kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili incelem başlattı. - ESKİŞEHİR