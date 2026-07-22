Eskişehir\'de Trafik Kazası: 3 Yaralı

Eskişehir'de başka bir araçla çarpışan hafif ticari aracın yan yattığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Örme Sokak'ta seyir halinde olan 52 LA 101 plakalı hafif ticari araç, Paşasoylu Sokak'ta seyir halinde olan ve plakası öğrenilemeyen başka bir araçla henüz bilinmeyen sebeple çarpıştı. Yaşanan çarpışmanın şiddetiyle hafif ticari araç yan yattı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR