Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
06.04.2026 19:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir'de minibüs ve kamyonet çarpıştı, ardından başka bir araçla çarpıştı; 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'de bir kamyonete çarptıktan sonra ters yöne giren minibüsün başka bir araçla çarpıştığı kazada 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Zincirlikuyu Mahallesi Kenter Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Battal T. idaresindeki 26 AT 412 plakalı kamyonet, Ali Osman G. idaresindeki 45 C 2418 plakalı minibüsle çarpıştı. Kaza sonrası sürücünün kontrolünden çıkan minibüs, yolun karşı şeridine geçerek, M.G. (45) idaresindeki 26 ZA 886 plakalı hafif ticari araçla kafa kafaya çarpıştı. Minibüs, kaldırama çarparak durabildi. Kazada ticari araçta ve minibüste bulunan M.G. (45), E.G. (10), N.Ö. (72) ve M.Ö. (71) yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahelenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehir, 3. Sayfa, Ulaşım, Trafik, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 20:33:21. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.