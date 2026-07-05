Eskişehir'de Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı

Eskişehir\'de Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı
05.07.2026 20:30
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Gökmeydan Mahallesi'nde iki aracın çarpışması sonucu anne ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Eskişehir'de iki aracın çarpıştığı trafik kazasında anne ve 4 yaşındaki kızı yaralandı.

Kaza, Gökmeydan Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.G. idaresindeki 26 AGP 632 plakalı otomobil ile aynı istikamette seyir eden 26 AEN 318 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan 26 AGP 632 plakalı otomobil, yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak tramvay yoluna girdi. Meydana gelen trafik kazasında 26 AEN 318 plakalı otomobilde bulunan anne S.T. (40) ve 4 yaşındaki kızı R.G.T. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve kızı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sonrası tramvay yoluna giren 26 AGP 632 plakalı otomobilin camında yer alan kurşun izleri görenlerin dikkatini çekti. Kaza nedeniyle bölgede trafik bir süre aksarken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: Anne ve Kızı Yaralandı - Son Dakika

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