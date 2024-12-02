Eskişehir'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de 18 yaşındaki Mert Top'un hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

02.12.2024 22:59
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1 kişinin hayatını kaybettiği kaza güvenlik kamerasında

Kazada Tofaş hurdaya döndü

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de 18 yaşındaki Mert Top'un hayatını kaybettiği trafik kazası, güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün 14.55'te Odunpazarı ilçesi Emek Mahallesi 2. Arabacılar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 AHA 283 plakalı Tofaş marka otomobiliyle seyir halinde olan 18 yaşındaki Mert Top, ara sokaktan caddeye çıkan hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. Manevra sonucunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak yol kenarında bulunan beton elektrik direğine ve bir evin bahçe duvarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle şoför kabininde sıkışan Mert Top, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda çıkartıldı. 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan 18 yaşındaki Mert Top, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Genç sürücünün hayatını kaybettiği kaza anları, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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