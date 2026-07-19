Eskişehir'de Trafik Kazası: Polisle Tartışan Yolcuya Ceza - Son Dakika
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Eskişehir'de Trafik Kazası: Polisle Tartışan Yolcuya Ceza

Eskişehir\'de Trafik Kazası: Polisle Tartışan Yolcuya Ceza
19.07.2026 18:42
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Eskişehir'de iki araç çarpıştı, polis memurlarına zorluk çıkaran yolcuya yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de iki aracın karıştığı trafik kazasında görevli polis memurlarına zorluk çıkaran bir yolcu hakkında yasal işlem başlatıldı.

Kaza, Eskişehir-Kütahya kara yolu Eskişehir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.E. idaresindeki 06 ZUA 51 plakalı otomobil ile İ.O. yönetimindeki 34 HGB 328 plakalı SUV tipi araç çarpıştı. Kazada araçlarda maddi hasar oluşurken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak, kazayla ilgili inceleme başlattı. Bu esnada kazaya karışan 34 HGB 328 plakalı SUV aracın içinde bulunan bir yolcu, görevli memurlara zorluk çıkardı. Ekiplerin çalışmalarını engelleyen ve uyarılara uymayan şahıs hakkında polis ekiplerince yasal işlem uygulandı.

Kazayla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'de Trafik Kazası: Polisle Tartışan Yolcuya Ceza - Son Dakika

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