Eskişehir\'de trafik polisi hatalı park ve şerit ihlaline ceza uyguladı

Eskişehir'de trafik polisi ekiplerince hatalı park ve şerit ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, güzergah üzerinde hatalı park eden ve şerit ihlali yapan araçlar tespit edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.