Eskişehir'de trafik polisi hatalı park ve şerit ihlaline ceza uyguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Eskişehir'de trafik polisi hatalı park ve şerit ihlaline ceza uyguladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir\'de trafik polisi hatalı park ve şerit ihlaline ceza uyguladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Tepebaşı'ndaki Özbek Sokak'ta denetim yaptı. Hatalı park eden ve şerit ihlali yapan araçlar tespit edilirken sürücülere Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca cezai işlem uygulandı.

Eskişehir'de trafik polisi ekiplerince hatalı park ve şerit ihlali yapan araçlara cezai işlem uygulandı.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Özbek Sokak üzerinde trafik denetimi gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda, güzergah üzerinde hatalı park eden ve şerit ihlali yapan araçlar tespit edildi. Kurallara uymadığı belirlenen sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince polis ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Kaynak: İHA
EskişehirTepebaşı3. SayfaOtomobilTrafikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor Hızlı tren hattına 3 il daha katılıyor
Görüntüler ABD’den değil Ankara’dan Görüntüler ABD'den değil Ankara'dan!
Forbes’un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven’e hapis cezası Forbes'un milyarderler listesine giren Türk girişimci Gökçe Güven'e hapis cezası
Erdoğan imzaladı 3 üst düzey isim görevden alındı Erdoğan imzaladı! 3 üst düzey isim görevden alındı
“Klima çarptı“ dedi, doktora gitmek istemedi Son anları olduğunu bilmiyordu "Klima çarptı" dedi, doktora gitmek istemedi! Son anları olduğunu bilmiyordu
Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik “Belki inanmayacaksınız“ diyerek açıkladı Kerem Aktürkoğlu için çarpıcı istatistik! "Belki inanmayacaksınız" diyerek açıkladı
16:43
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
Tümer Metin, Fenerbahçe maçı sonrası fena pot kırdı
16:33
Liverpool maçında oynayabilecek mi Greenwood’un son durumu belli oldu
Liverpool maçında oynayabilecek mi? Greenwood'un son durumu belli oldu
16:12
Ersun Yanal’dan Aziz Yıldırım’a olay sözler
Ersun Yanal'dan Aziz Yıldırım'a olay sözler
15:54
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
Üst üste 7 kez kaybederek tarihe geçtiler! Hedefleri kötü seriyi sonlandırmak
14:32
Görüntü Türkiye’den Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
Görüntü Türkiye'den! Doktorun Cadılar Bayramı paylaşımına tepkiler çığ gibi büyüyor
14:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore’ye gidiyor Hedef 15 milyar dolar
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore'ye gidiyor! Hedef 15 milyar dolar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2026 17:00:43. #7.12#
SON DAKİKA: Eskişehir'de trafik polisi hatalı park ve şerit ihlaline ceza uyguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android