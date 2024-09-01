Eskişehir\'de traktör kazası: 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Eskişehir'de hareket halindeki traktörün arka tekeri ile üst kasası arasına sıkışan 10 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti.

Kaza, dün öğle saatlerinde Seyitgazi ilçesi Cevizli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede bisikletine binen 10 yaşındaki Süleyman Büyükköse, seyir halinde bulunan bir traktörün arka tekerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle dengesini kaybeden çocuk, traktörün arka tekeri ile üst kasası arasına sıkıştı.

Olayı gören mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Büyükköse'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Seyitgazi ilçe jandarma ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mahallede büyük üzüntüye sebebiyet veren kazanın ardından bugün öğle vakti düzenlenen cenaze töreniyle, Süleyman Büyükköse son yolculuğuna uğurlandı. - ESKİŞEHİR