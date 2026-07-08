Eskişehir\'de Tramvay Kazası

Eskişehir'de tramvay hattı üzerinde meydana gelen trafik kazası sebebiyle seferlerde aksama yaşandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hacı Seyit Mahallesi Gazi Yakup Satar Caddesi üzerinde, Opera Tramvay Durağı'nın yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tofaş marka bir otomobil, tramvay hattı üzerinde kazaya karıştı. Kaza sebebiyle Şehir Hastanesi-Kumlubel hattında tramvay seferleri aksadı. ESTRAM tarafından acil durum otobüslerinin devreye alındığı açıklandı.

Polis ekiplerince kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR