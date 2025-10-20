Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama - Son Dakika
Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 10 Tutuklama

20.10.2025 10:22
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 76 şüpheli işlem görürken, 10 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 13-20 Ekim 2025 tarihleri arasında il genelinde çalışma yapıldı. Ekiplerin 65 olaya müdahale ettiği çalışmalar sonucunda 76 şüpheliye işlem yapılırken, 10 şahıs tutuklandı ve 66 şahıs serbest bırakıldı. Ayrıca; bin 37,90 gram metamfetamin, 936 adet sentetik ecza hapı, 20,143 gram esrar, 1 adet ecstasy hap, bin 160,564 gram bonzai, 7 adet av tüfeği, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 20 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği fişeği, 13 adet bıçak ve 446,20 gram bonzai ham maddesinin ele geçirildiği belirtildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

