Eskişehir\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu maddeler ele geçirilirken ayrıca olayla ilgili 4 kişi de gözaltına alındı.

Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince halkın huzur ve güvenliği kapsamında çalışma yapıldı. Edinilen bilgiye göre, yapılan çalışmalarda; 56,75 gram bonzai, 1 adet sentetik ecza hapı, 1 adet çalıntı bisiklet, 1 çalıntı cins köpek ele geçirildi. Ekiplerce B.A, M.Ç, E.L ve F.L. isimli şahıslar yakalanarak haklarında işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR