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Eskişehir'de jandarma operasyonu: 6 şüpheli uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'de jandarma operasyonu: 6 şüpheli uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekipleri, evlerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri satmaya çalışan 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonda, ruhsatsız tabanca, esrar, metamfetamin ve diğer uyuşturucu maddeler ile çalıntı motosiklet ele geçirildi. Şüpheliler hakkında uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak ile uyuşturucu madde imal ve ticareti suçlarından işlem başlatıldı.

Eskişehir\'de jandarma operasyonu: 6 şüpheli uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı
22.01.2024 - 13:04,
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Eskişehir'de jandarma ekipleri, evlerinde bulundurdukları uyuşturucu maddeleri satmaya çalışan 6 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Odunpazarı İlçesi'nde ikamet eden 6 şahsın evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve satmaya çalıştıkları öğrenildi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şahıslara ait evlere yapılan operasyonda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca mermisi, 54,6 gram esrar, 10 adet payp, 13,4 gram metamfetamin, 18 adet sentetik ecza hapı, 2 adet mini hassas terazi, 53,1 gram bonzai, 58 adet çarşaf kağıt ve 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Şüpheli 6 şahıs gözaltına alınırken, Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla 'Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak' ile 'Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' suçlarından işlem başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de jandarma operasyonu: 6 şüpheli uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Eskişehir'de jandarma operasyonu: 6 şüpheli uyuşturucu satmaya çalışırken yakalandı - Son Dakika
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