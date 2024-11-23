Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika
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Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı

Polis baskınında uyuşturucu madde dolu poşet balkondan fırlatıldı, 9 şüpheli yakalandı.

23.11.2024 00:20
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Polis baskınını fark edince uyuşturucu madde dolu poşeti balkondan fırlattı

Uyuşturucu madde satıcısı 9 şüpheli polis ekiplerinin operasyonunda yakalandı

Özel harekat destekli operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 9 kişi gözaltına alındı. Baskın esnasında bir şüphelinin uyuşturucu madde dolu poşeti balkondan başka bir apartmanın bahçesine attığı anlar dron ile saniye saniye kaydedildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere ait Fatih, Kumlubel, Ömerağa, Yenibağlar ve Zafer mahallelerinde bulunan 9 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Polis Özel Harekat destekli operasyonlar neticesinde 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Uyuşturucu madde dolu poşeti balkondan attı

Polis ekipleri tarafından Fatih Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda, evde bulunan şüphelilerden birisi taş kokain ile dolu poşeti balkondan başka bir apartmanın bahçesine attı. Şüphelinin balkondan uyuşturucu madde dolu poşeti attığı anlar, bina girişlerini gözleme maksatlı havada bulunan dron tarafından saniye saniye kaydedildi. Başka bir apartmanın bahçesine atılan uyuşturucu madde dolu poşet, polis ekiplerince ele geçirildi. Ayrıca baskın yapılan adreslerden birinde bulunan sehpanın alt tarafında oluşturulan kapaklı boşluğa uyuşturucu hap saklandığı tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda, 2 bin 895 adet sentetik ecza hapı, 220,96 gram taş kokain, 4,84 gram bonzai, 1,29 gram esrar, 0,28 gram metamfetamin, 2 adet pompalı tüfek ile 20 adet kartuş, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan İ.O., Y.E.C., M.A., E.K., V.T., M.C.T., Y.Ö., K.S. ve A.İ. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Operasyon, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonu: 9 Gözaltı - Son Dakika

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