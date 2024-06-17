Eskişehir'de Uyuşturucu Operasyonunda 9 Tutuklama

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Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerince ortak gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 9 şahıs tutuklanırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından çalışmalar yapıldı. Kent genelinde 10 ila 17 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmalarda; 23 olaya müdahale edilirken, 37 şüpheli şahsa işlem yapıldı, 9 şahıs tutuklandı ve 28 şahıs serbest bırakıldı. Ekiplerce yapılan çalışmalarda yapılan aramalar sonucu, 86,19 gram metamfetamin, 556 adet sentetik ecza hapı, 1,64 gram esrar, 103 adet ecstasy hap, 83,82 gram bonzai, 229,85 gram skunk, 2 adet hassas terazi ve 1 adet de av tüfeği ele geçirildi. - ESKİŞEHİR