Eskişehir'de çocukların tartışması bıçaklı kavgaya dönüştü: 2'si ağır 3 yaralı

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Eskişehir'de yabancı uyruklu 2 aile arasında çocuklarının tartışmasının ardından çıkan bıçaklı kavgada 2'si ağır 3 kişi yaralanırken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan 3 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Yılmazok Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı sokakta oturan yabancı uyruklu 2 aile arasında, çocuklarının kavga etmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucunda aynı aileden Gülzamir H. (27), Aghamir H. (27) ve Selamı H. (20) bıçaklanarak yaralandı.

Çevrede yaşayan vatandaşların ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hafif şekilde yaralanan Gülzamir H. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ağır şekilde yaralanan Aghamir H. ile Selamı H. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aghamir H.'nin ve Selamı H.'nin hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik tedbiri alarak bölgede inceleme yaptı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin yakalanması amacıyla çalışma başlattı. Kavgaya karıştığı belirlenen Noor Mohammed N. ile Nazar B., olayın yaşandığı sokakta bulunan bir evde saklanırken yakalanarak gözaltına alındı. Yaşanan bıçaklı kavganın ardından olay yerinden kaçtığı belirlenen aynı aileden Musa H., Nurullah H. ve Samıullah H.'nin yakalanması amacıyla geniş çaplı çalışma başlatıldı. - ESKİŞEHİR