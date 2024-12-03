Eskişehir\'de Yangında 1 Kadın ve 2 Kedi Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Oğlu için af çıkardı! Bakın kendini nasıl savundu

Eskişehir'de yangın çıkan evde 1 kadın ve 2 kedi ölü bulundu

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de bir evde çıkan yangında, yalnız yaşayan 48 yaşındaki kadının ve 2 kedinin cansız bedenine ulaşıldı.

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta bulunan bir apartmanın ilk katında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda evde çıkan yangın söndürüldü. Yapılan incelemede, yangın çıkan evde tek başına yaşayan 48 yaşındaki Ayşe Aslancı'nın hareketsiz yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ayşe Aslancı'nın, yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde bulunan 2 kedinin de yoğun dumandan etkilenerek öldüğü öğrenildi.

Daha önce 2 kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ayşe Aslancı'nın cansız bedeni, otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak, itfaiye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı.