Eskişehir'de Yangında 50 Dönüm Buğday Küle Döndü

3.Sayfa

Eskişehir'de çıkan yangında 50 dönüm araziye ekili buğday küle döndü. Yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Odunpazarı ilçesi Aşağıçağlan Mahallesi tarafında bir tarlada yangın çıktı. Mahalledeki tarımla uğraşan vatandaşlar traktörleri ile yangının büyümesini engelleyerek olayı yetkililere bildirdi. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, itfaiye araçları ve çok sayıda personel ile müdahale edildi.

Yangın, çevredeki tarlalara da sıçramandan söndürülürken, ekili 50 dönüm buğday zarar gördü. - ESKİŞEHİR