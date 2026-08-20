Eskişehir’de alevlerin arasında kalan kaplumbağayı itfaiye kurtardı

Eskişehir'de çıkan arazi yangını esnasında alevlerin arasından kurtarılan kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su ile yıkandı.

Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Eğriöz ve Karaçobanpınarı mevkileri arasındaki arazide henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Söndürme çalışmaları esnasında itfaiye ekipleri, alevlerin ortasında mahsur kalan bir kaplumbağayı fark etti. Kaplumbağayı güvenli bir alan çıkaran ekipler, yangından etkilenen küçük hayvanı suyla yıkayarak kendine gelmesini sağladı. O anlar cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı.