Eskişehir'de Yaşlılara Keyifli Soru - Son Dakika
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Eskişehir'de Yaşlılara Keyifli Soru

Eskişehir\'de Yaşlılara Keyifli Soru

Yaşlı vatandaşlara '20 yaşında olsan ne yapmak isterdin?' sorusu soruldu, gülümsetici anlar yaşandı.

13.11.2024 15:23
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Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kentte bulunan bir huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezinde yaşayan yaşlı vatandaşlara "Tekrar 20 yaşında olsan ne yapmak isterdin?" sorusunun yöneltilmesiyle keyifli anlar yaşandı.

Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri Odunpazarı ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde Halis Toprak Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalmakta olan vatandaşları ziyaret etti. Müdürlük ekipleri, "Tekrar 20 yaşında olsan ne yapmak isterdin?" sorusunu merkezde bulunan yaşlı vatandaşlara sordu. Yapılan interaktif etkinlik sonucunda, hem düşündürücü hem de gülümsetici anların yaşandığı görüldü. Vatandaşlar, ilgi ve alakalılarından dolayı Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

3-sayfa, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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