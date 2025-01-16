Çöp ayrıştırma bandında bebek cesedi bulundu

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Eskişehir- Seyitgazi yolunda yer alan şehir çöplüğünde vicdanları yaralayan bir olay yaşandı. Çöp arabalarıyla kentin çeşitli yerlerinden getirilen çöplerin incelendiği ayrıştırma tesisinde bir personel dün gece saat 22.00 sıralarında gördükleri karşısında şoke oldu.

ÇÖP AYRIŞTIRMA BANDINDA BEBEK CESEDİ

Personel, çöplerin ayrıştırıldığı bant üzerinde yeni doğmuş bebek cesediyle karşılaştı. İhbarla olay yerine gelen İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, inceleme başlattı.

ÜÇ GÜN ÖNCE DOĞMUŞ

Üç günlük olduğu tahmin edilen kız bebeğin cesedi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.