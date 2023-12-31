Eskişehir\'de Yılbaşı Öncesi Güvenlik Önlemleri Alındı

Eskişehir'de yeni yıla girmeye sayılı saatler kala bazı caddelerde güvenlik önlemleri alındı.

2023 yılını geride bırakıp 2024 yılına girmeye sayılı saatler kaldı. Eskişehir'in işlek caddelerinde yılbaşı gecesi için önlemler alınmaya başlandı. Vatandaş yoğunluğun yaşandığı Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi ve İsmet İnönü-1 Caddesi'nde polis ekipleri tarafından demir bariyerler koyuldu. Polis ekiplerinin gecenin ilerleyen saatlerinde vatandaşların sorunsuz bir şekilde yeni yıla girmesi devriye halinde olduğu da görüldü. - ESKİŞEHİR