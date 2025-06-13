Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Yandı: 1 Yaralı - Son Dakika
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Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Yandı: 1 Yaralı

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13.06.2025 08:28  Güncelleme: 08:44
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Eskişehir\'de Yolcu Otobüsü Yandı: 1 Yaralı
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Eskişehir'de, patlayan körüğü nedeniyle yanmaya başlayan belediye otobüsünde bulunan bir yolcu hafif yaralandı. Boş olan otobüs sayesinde facia ucuz atlatıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonrası kontrol altına alındı.

Eskişehir'de yolcu otobüsü yandı: 1 yaralı

Yanan otobüsün boş olması faciayı önledi

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de, körüğünün patlaması sonucunda yanmaya başlayan belediye otobüsünde bulunan 1 yolcu yaralandı. Otobüsün boş oluşu facianın ucuz atlatmasını sağlarken, bir saatlik uğraşın sonunda söndürülen araç kullanılamaz hale geldi.

Yangın, sabah saat 06.30 sıralarında, Çevreyolu üzerinde bulunan Alpu Kavşağı Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zafer Ç. idaresindeki 26 BE 537 plakalı ve Odunpazarı otobüs durakları ile Kanlıpınar Mahallesi arasında olan 57 numaralı hatta çalışan belediye otobüsü, sol arka tekerinin körüğünün patlaması sonucu yanmaya başladı. Aracını sağ şeride çeken şoför, 5 yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalışsa da alevler büyümeye devam etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

1 yolcu yaralandı, faciadan kıl payı dönüldü

Yangınında otobüste bulunan bir kadın yolcu hafif şekilde yaralandı. Yaralının, tedavisi için Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Yangının sabah saatlerinde meydana gelmesi ve otobüsün boş olması, olası bir facianın önüne geçti.

1 saatlik uğraşın sonunda söndürüldü

Öte yandan itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen ve eski olduğu görülen otobüsün yanması ile alakalı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de Yolcu Otobüsü Yandı: 1 Yaralı - Son Dakika

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