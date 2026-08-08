Feci kazada can veren kadın son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de 3 aracın karıştığı feci trafik kazasında, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden 56 yaşındaki kadın, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Zümrüt Caddesi üzerinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, 26 RF 544 plakalı otomobil, O.B. idaresindeki 64 NF 359 plakalı tır ve S.S.U. idaresindeki 26 ALG 499 plakalı Odunpazarı Belediyesi'ne ait çöp kamyonu ile çarpışmıştı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Zarife Ercan (56), olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Talihsiz kadının yakınları gözyaşlarını tutamadı

Zarife Ercan için Eskişehir Cemevi'nde öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde Ercan'ın acılı yakınları gözyaşları içinde kaldı. Tabutunun üzerine yazması konulan Ercan'ın cenazesi, kırsal Aşağıçağlan Mahallesi'nde toprağa verilecek.