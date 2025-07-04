Eskişehir\'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bardakçı ile Şükranlı Mahallesi arasında bulunan kırsal bölgede çıkan ve büyük paniğe neden olan yangın kontrol altına alındı. AFAD'ın paylaştığı bilgilere göre; toplam 266 personel, 48 araç ve iş makinesi ile 3 helikopterle yangına müdahale edildi. Yangının kontrol altına alınmasının ardından başlatılan soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Seyitgazi Belediye Başkanı Uğur Tepe, bölgede incelemelerde bulundu. Seyitgazi Belediyesi'ne bağlı ekiplerinin de soğutma çalışmalarına destek verdiği aktarıldı. - ESKİŞEHİR