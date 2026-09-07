Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 49 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 31 Ağustos - 06 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 48,09 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 452 adet sentetik ecza hapı, 65,41 gram esrar maddesi, 7 ecstasy hap, 54,83 gram bonzai maddesi, bin gram kokain, 7 adet captagon hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 666 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi ve 7,65 gram bonzai hammadde ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 36 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 49 şahıstan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 38 şahıs serbest bırakıldı.