Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı

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Eskişehir'de Emniyet ve Jandarma ekipleri, 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında düzenledikleri operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. 49 şüpheliden 11'i tutuklanırken 38 şahıs serbest bırakıldı.

Eskişehir'de polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sonucu çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, 49 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce 31 Ağustos - 06 Eylül tarihleri arasında uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimler yapıldı. Denetimler sonucu; 48,09 gram metamfetamin maddesi, 3 bin 452 adet sentetik ecza hapı, 65,41 gram esrar maddesi, 7 ecstasy hap, 54,83 gram bonzai maddesi, bin gram kokain, 7 adet captagon hap, 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 666 gram skunk maddesi, 2 adet hassas terazi ve 7,65 gram bonzai hammadde ele geçirildi. Jandarma ve polis ekiplerince 36 olaya müdahale edilip, işlem yapıldı. İşlem yapılan 49 şahıstan 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 38 şahıs serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Ağustos, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonlarında 49 şüpheli hakkında işlem yapıldı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
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