Eskişehir'den temin edilen uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Eskişehir'den temin edilen uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 2 şahıs yakalandı

Eskişehir\'den temin edilen uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar\'a getiren 2 şahıs yakalandı

Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuları satmak amacıyla Afyonkarahisar'a getiren E.Y. ve yanındaki Ö.B. isimli şahıslar, jandarmanın takibi sonucu gözaltına alındı. Yapılan aramada, metamfetamin, sentetik uyuşturucu haplar, uyuşturucu kullanma aparatları, cep telefonları ve suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirildi.

17.05.2024 09:42
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Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, E.Y., isimli şahsın Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak için Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 43 gram metamfetamin, 64 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 13 bin 750 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirdi. Olay sonrası E.Y., ile yanında bulunan Ö.B., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'den temin edilen uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'den temin edilen uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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