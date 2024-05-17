Eskişehir\'den temin edilen uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar\'a getiren 2 şahıs yakalandı

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Eskişehir'den temin ettikleri uyuşturucuları satmak için Afyonkarahisar'a getiren 2 şahıs jandarmanın takibi sonrası yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, E.Y., isimli şahsın Eskişehir'den temin ettiği uyuşturucu maddeleri satmak için Afyonkarahisar'a getireceği yönünde bilgi alan ekipler harekete geçti. Şahsın kullandığı aracı takibe alan ekipler aracı İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesinde durdurdu. Araçta aramam yapan ekipler 43 gram metamfetamin, 64 adet sentetik uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu ve 13 bin 750 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para ele geçirdi. Olay sonrası E.Y., ile yanında bulunan Ö.B., isimli şahsın gözaltına alındığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR