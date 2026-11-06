Eskişehir'e kaçan cinayet zanlısı 8 ölü ve 1 yaralının ardından tutuklandı - Son Dakika
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Eskişehir'e kaçan cinayet zanlısı 8 ölü ve 1 yaralının ardından tutuklandı

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Eskişehir\'e kaçan cinayet zanlısı 8 ölü ve 1 yaralının ardından tutuklandı
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı üç köyde düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan cinayet zanlısı, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yakalandı. Zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladıktan sonra Eskişehir'e kaçan cinayet zanlısı tutuklandı.

İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde peş peşe düzenlediği silahlı saldırılarda 8 kişiyi öldüren, 1 kişiyi de ağır yaralayan Arif Sefa Ö. (28), gasp ettiği araçlarla Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine kaçmış, jandarma ve polis ekiplerinin ortak operasyonuyla yakalanmıştı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusu tamamlanan zanlı, çelik yelek giydirilerek jandarma komando timlerinin geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
SeyitgaziEskişehir3. SayfaJandarmaİhsaniyeCinayetGüncelAfyonSon Dakika

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