Eskişehir Emniyet Müdürü, Şehit Ailelerine Ziyarette Bulundu - Son Dakika
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Eskişehir Emniyet Müdürü, Şehit Ailelerine Ziyarette Bulundu

Eskişehir Emniyet Müdürü, Şehit Ailelerine Ziyarette Bulundu

Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve eşi Birnur Yılmaz, şehit Komiser Mustafa Ay ve şehit Polis Memuru Uğur Ürker'in ailelerine ziyaret gerçekleştirdi. Müdür Yılmaz, ilk olarak 1977 yılında şehit olan Komiser Mustafa Ay'ın eşi ve kızını, ardından ise 2016 yılında şehit olan Polis Memuru Uğur Ürker'in ailesini ziyaret etti. Yılmaz, bu ziyaretler sırasında şehit ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

15.02.2025 12:02
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Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz ve eşi Birnur Yılmaz, şehit Komiser Mustafa Ay ve şehit Polis Memuru Uğur Ürker'in ailelerine ziyarette bulundu.

Müdür Yılmaz ilk olarak, 12 Ocak 1977 tarihinde Ankara'nın Polatlı ilçesinde şehit olan Komiser Mustafa Ay'ın eşi ve kızını ziyaret etti. Ardından, 10 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta hain terör örgütü tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Polis Memuru Uğur Ürker'in ailesine ziyarette bulundu. Eskişehir İl Emniyet Müdürü Tolga Yılmaz, şehit ailelerine başsağlığı diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir Emniyet Müdürü, Şehit Ailelerine Ziyarette Bulundu - Son Dakika


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