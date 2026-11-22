Eskişehir Gökmeydan'da kavga ihbarına gelen polis, olay yerinde iz bulamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Cadde'de kavga ihbarı alan polis ekipleri bölgeye yönlendirildi. Çevrede araştırma yapan ekipler, kavga eden şahıslara ve kavgaya dair iz bulamayınca bölgeden ayrıldı.
Eskişehir'de kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirirken, polisin bahse konu çevrede yaptığı araştırmada herhangi bir ize rastlanamadı.
Odunpazarı ilçesi Gökmeydan Mahallesi Faruk Şükrü Cadde üzerinde kavga ihbarı polis ekiplerini harekete geçirdi. Caddeye gelen ekipler çevrede araştırma yaptı. Yapılan araştırmada kavga eden şahıslara rastlanmadı. Ekipler bir süre etrafta incelemelerine devam etti. Kavgaya dair bir ize rastlamayan polis bölgeden ayrıldı.
Kaynak: İHA
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