Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 91 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 91 şüpheliyi yakaladı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheliyi yakaladı. Yakalanan şahıslar arasında uyuşturucu madde, dolandırıcılık, hırsızlık, yağma ve çeşitli suçlardan arananlar bulunuyor.

04.06.2024 10:43
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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheliyi yakaladı.

Aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla son 10 gün içinde yapılan çalışmalarda, 5 yıl arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs, 5-10 arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında;

uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan 1, dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlık suçundan 12, yağma suçundan 2 ve çeşitli suçlardan 69 olmak üzere toplamda 91 şüpheli yer aldı. Yakalananların 38' inin hükümlü, 53' ünün ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 91 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

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