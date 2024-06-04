Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, 91 şüpheliyi yakaladı

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Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan 91 şüpheliyi yakaladı.

Aranan şahısların yakalanarak süratle adalete teslim edilmelerinin sağlanması amacıyla son 10 gün içinde yapılan çalışmalarda, 5 yıl arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 32 şahıs, 5-10 arası kadar hapis cezası ile aranmakta olan 5 şahıs, 20 yıl ve üzeri hapis cezası ile aranmakta olan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslar arasında;

uyuşturucu madde ile ilgili suçlardan 1, dolandırıcılık suçundan 7, hırsızlık suçundan 12, yağma suçundan 2 ve çeşitli suçlardan 69 olmak üzere toplamda 91 şüpheli yer aldı. Yakalananların 38' inin hükümlü, 53' ünün ifadeye yönelik aranmakta olduğu tespit edildi. - ESKİŞEHİR