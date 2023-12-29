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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yılbaşı Ürünlerinde Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yılbaşı Ürünlerinde Denetim Gerçekleştirdi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri, yılbaşında satışı fazla olan ürünlerde denetim gerçekleştirdi. Tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yapılan denetimlerde, özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan gıdalar kontrol edildi. Ayrıca, vatandaşların bildirimleri üzerine denetimlerin etkinliğinin artması için ALO 174 Gıda Hattı'nın kullanılması gerektiği belirtildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yılbaşı Ürünlerinde Denetim Gerçekleştirdi
29.12.2023 - 11:16,  Güncelleme: 11:18
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol görevlileri yıl boyunca devam eden Tarım ve Orman Bakanlığı program denetimlerine ek olarak, yılbaşında satışı fazla olan ürünlerde denetim gerçekleştirdi.

Yılbaşı öncesi Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim yerlerine yönelik denetimlere hız verdi. Özellikle yılbaşı sürecinde üretimi ve tüketimi artan her türlü içecek, kuru yemiş, kanatlı eti, şekerleme, pastacılık ürünleri ve benzeri gıdalara yönelik Eskişehir genelinde denetimler yapılıyor.

ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak yapılan bildirimler denetimleri arttıracaktır

Konuyla ilgili açıklamada, "Bakanlığın talimatı gereği ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'de de, vatandaşların yoğun olarak alışveriş yaptığı gıda satış noktaları ve üretim yerlerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirilmiştir. Bu önemli denetim faaliyeti, 26 Aralık 2023 tarihi itibariyle 81 ilde eş zamanlı olarak başlatılmış olup, bir hafta boyunca titizlikle sürdürülecektir. Denetimlerin amacı, gıda sektöründe halkımıza sunulan ürünlerin en üst düzeyde hijyen standartlarına uygun, güvenilir ve tüketici sağlığını ön planda tutan bir şekilde sunulmasını sağlamaktır. Bu çerçevede, söz konusu denetimlerde özellikle gıda hijyeni, güvenilir gıda üretimi ve tüketici sağlığını koruma noktasındaki kriterlere titizlikle odaklanılmaktadır. Toplumumuzun güvenli gıda tüketimi hakkında bilinçlenmesi ve bu konuda duyarlı davranması, birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürmemize önemli bir katkı sağlayacaktır. Bu süreçte tüm vatandaşlarımızın desteğine ve işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu nedenle halkımızın daha güvenilir gıdaya ulaşabilmeleri için denetimler sürdürülürken tüketicilerin de karşılaştıkları gıda güvenliğini tehdit eden olayları ALO 174 Gıda Hattı'nı arayarak bildirmeleri yapılan denetimlerin etkinliğini arttıracaktır." denildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Yılbaşı Ürünlerinde Denetim Gerçekleştirdi - Son Dakika


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