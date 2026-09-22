Eskişehir İnönü'de 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle ölümü davasında tutukluluk sürüyor - Son Dakika
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Eskişehir İnönü'de 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle ölümü davasında tutukluluk sürüyor

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Eskişehir İnönü\'de 15 yaşındaki çocuğun av tüfeğiyle ölümü davasında tutukluluk sürüyor
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Eskişehir İnönü'de av tüfeğinin ateş alması sonucu ölen 15 yaşındaki çocukla ilgili 'çocuğa karşı kasten öldürme' davası başladı. İlk duruşmada sanık çocuk kasten vurmadığını savundu, mahkeme tutukluluğunun devamına karar verip duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt'un hayatını kaybettiği olayla ilgili tutuklanan sanık çocuğun, "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla yargılanmasına başlandı.

Olay, 19 Mart günü İnönü ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'taki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evde bulunan av tüfeğinin ateş alması sonucu 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt göğsünden vurularak olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan lise birinci sınıf öğrencisi M.F.Y. (15) hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla dava açıldı.

Davanın ilk duruşması Eskişehir Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Yaklaşık 6 aydır cezaevinde bulunan tutuklu sanık M.F.Y., duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı. Duruşma salonunda maktulün ailesi, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

"Bilerek yapmadım"

Savunma yapan tutuklu sanık M.F.Y., arkadaşını kasten vurmadığını dile getirerek, "Hava soğuk olduğu için arkadaşları eve çağırdım. Odaya girdikten sonra yatağımın altından babamın tüfeğini çıkarıp göstermek istedim. Bünyamin bana 'Bu kaç mermi alıyor?' diye sordu. Masadaki mermileri alıp doldurmaya başladım. Doldururken 'Önünde durmayın, patlar' dedim. Doldurduğum mermileri daha sonra boşalttım. Kurma kolunu ve şarjörü kontrol ettim, mermi göremedim. Namlu cama doğru bakıyordu, karşımda kimse yoktu. Tüfeği yaslamak amacıyla hamle yaptığım esnada birden patladı. Silah elimden düştü, donup kaldım. Bünyamin'in yaralandığını görünce korkup anneme haber vermek için aşağı indim. Havlu alıp yarasına bastırdım, polis ve sağlık ekipleri geldi. Bile ve isteyerek ateş etmedim, Bünyamin'i hedef almadım. Senelerdir en yakın arkadaşımdı, aramızda husumet yoktu. Yemin billah bilerek yapmadım" dedi.

Tanık çocuklar olay anını anlattı

Olay anında odada bulunan tanık çocuklardan A.D., soruşturma aşamasındaki ilk ifadesini korku sebebiyle verdiğini belirterek, "Eve gittiğimizde tüfeklere baktık. M.F.Y. silaha mermi doldurmaya başladı. Yerde çömelik vaziyette dolduruyordu. Ayağa kalkarken ben başımı korumak için masanın altına girdim, Bünyamin de bazanın arkasındaydı. Mermileri boşalttıktan sonra M.F.Y. ayağa kalktı. O esnada ateş sesini duyduk. Kafamı kaldırdığımda tüfek yerdeydi, M.F.Y. şok içindeydi, Bünyamin de yere düştü. M.F.Y. aşağı inip annesini çağırdı. İlk ifademde çok korktuğum için 'silahı doğrulttu' demiştim, o ifademi kabul etmiyorum. O gün aralarında hiçbir tartışma yaşanmamıştı" şeklinde konuştu.

Diğer tanık B.T. ise ifadesinde, "M.F.Y. silaha mermi doldurduktan sonra kurma kolunu çekerek boşalttı. Mermileri boşaltırken tüfeğin ucu yukarı bakıyordu. M.F.Y.'nin Bünyamin'e tüfek doğrulttuğunu görmedim. O anki hareketlerinden dolayı silahın boş olduğunu düşündüm. M.F.Y. ayağa kalkarken ben çömelmiştim, doğrudan ateş anını görmedim ancak silah sesi geldi. Olayın hemen ardından M.F.Y.'nin annesine koşarak 'Bünyamin vuruldu, 112'yi arayın' diye bağırdığını duydum" ifadelerini kullandı.

Maktulün ailesi şikayetçi oldu

Duruşmada söz verilen maktulün annesi Z.B. ve babası S.B., sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Baba S.B., olay anına dair doğrudan görgüsünün bulunmadığını belirterek, "Adalete güveniyorum, tanıkların beyanlarını kabul etmiyorum. Çocuğumun ölümüne sebep olan kişinin cezalandırılmasını istiyorum" dedi.

Müşteki avukatı ise sanığın tüfeklerle ilgili daha önceden deneyimi olduğunu, telefonunda silah videoları bulunduğunu ve tüfeğe birden fazla mermi basıldığını ileri sürerek kasten öldürme suçunun unsurlarının oluştuğunu savundu ve tutukluluğun devamını talep etti.

"Silahın tetik çekilmeksizin patladığına dair rapor mevcuttur"

Sanık Avukatı Enes Aktaş ise savunmasında olayın kazaen meydana geldiğini belirterek, "Yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştür ancak ortada kasıtlı bir eylem bulunmamaktadır. Çocukların hepsi silahlara meraklıdır ve aralarında hiçbir husumet yoktur. Dosyaya giren uzmanlık raporunda da tüfeklerin düşme ve darbe testlerinde tetik çekilmeksizin kendiliğinden patlayabildiği tespit edilmiştir. Müvekkilimin tüfeği duvara ya da dolaba yaslamak isterken çarpma sonucu ateş alması bu teknik tespiti doğrulamaktadır. Olayın hemen ardından müvekkilin 112'yi araması ve arkadaşına tampon yapması da kastın bulunmadığını ortaya koymaktadır. Yargıtay'ın yerleşik içtihatlarında da benzer kazalar bilinçli taksir kapsamında değerlendirilmektedir. Müvekkilimin yaşı, eğitim durumu ve delillerin toplanmış olması gözetilerek tahliyesini talep ediyoruz" dedi.

Tutukluluğunun devamına karar verildi

Mahkeme heyeti, taraf beyanlarının ardından ara kararını açıkladı. Heyet, yeniden bilirkişi raporu aldırılması taleplerinin reddine ve sanık M.F.Y.'nin çocuğa karşı kasten öldürme suçundan tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 15 Ekim'e erteledi.

Kaynak: İHA
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