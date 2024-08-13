Eskişehir Kanlıkavak Parkında Trafik Denetimi: 5 Sürücüye Cezai İşlem Uygulandı

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Eskişehir Kanlıkavak parkında yapılan trafik denetimlerinde 5 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce Kanlıkavak parkında denetimler yapıldı. Yapılan denetimler neticesinde; motosikleti yaya yolunda kullanmak ve kasksız motosiklet kullanmak olmak üzere kural ihlalinde bulunan 5 sürücüye gerekli cezai işlemler uygulandı. - ESKİŞEHİR