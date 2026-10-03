Eskişehir Odunpazarı'nda 4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı

Eskişehir Odunpazarı'nda 4. kattan düşen 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartmanın 4. katından düşen 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından bilinci açık halde Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan çocuk için polis inceleme başlattı.
Eskişehir'de apartmanın 4'üncü katından düşerek yaralanan 3 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı.
Olay, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi kırbaşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Q.H. isimli 3 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, 28 numaralı apartmanın 4'üncü katından henüz bilinmeyen sebeple düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla bilinci açık halde Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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