Eskişehir Odunpazarı\'nda bıçaklı kavgada 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Eskişehir'de iki grup arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 17 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesi Orhangazi Mahallesi Kütahya Yolu üzerindeki kaldırımda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen bir sebeple iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüşen olayda 17 yaşındaki A.S.A. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan A.S.A.'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.