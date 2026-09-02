Eskişehir OSB'de fabrika bahçesindeki palet yangını üretim tesisine sıçramadan söndürüldü

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın bahçesindeki paletlerde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle üretim tesisine sıçramadan söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı ilçesi İmişehir Mahallesi Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 1. Geliştirme Bölgesi'nde yer alan kapı ve pencere sistemleri üretimi yapan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; fabrikanın açık alanında bulunan ahşap paletlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen alevleri gören tesis çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevlerin ana fabrika binasına sirayet etmesini önlemek amacıyla yoğun çalışma yürüttü. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın fabrikaya sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olay sonrasında ekipler alanda soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.