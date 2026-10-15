Eskişehir Seyitgazi\'de kamyon şarampole devrildi, kasasındaki çuvallar saçıldı

Eskişehir Seyitgazi'de kamyon şarampole devrildi, kasasındaki çuvallar saçıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir'in Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon şarampole devrilerek yan yattı. Kazada kamyonun kasasındaki çuvallar çevreye saçılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Eskişehir'de kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyondaki çuvallar çevreye saçıldı.
Kaza, Seyitgazi ilçesi Kırka Mahallesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde sürücüsünün kontrolünden çıkan 03 FC 881 plakalı kamyon, şarampole devrilerek yan yattı. Kaza sonucu kamyonun kasasındaki yük etrafa saçıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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