Eskişehir Tepebaşı'nda iddia edilen patlama sesi ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda iddia edilen patlama sesi ekipleri harekete geçirdi

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Eskişehir Tepebaşı\'nda iddia edilen patlama sesi ekipleri harekete geçirdi
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Eskişehir Tepebaşı'nda 3 katlı apartmandaki dairenin aspiratöründen geldiği iddia edilen patlama sesi mahallede paniğe neden oldu. Ekiplerin kontrollerinde olumsuzluk bulunmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Eskişehir'de bir dairedeki aspiratörden geldiği iddia edilen patlama sesi mahallede paniğe sebep olurken, ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi Cihangirler Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, apartmanın ilk katında bir anne ve kızının yaşadığı dairenin içerisindeki mutfak aspiratöründen patlama sesi duyuldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve ESGAZ ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmazken, gerekli güvenlik tedbirleri alındı.

Polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
EskişehirİncelemeTepebaşı3. SayfaGüvenlikOlaylarGüncelPolisSon Dakika

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