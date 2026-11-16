Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kıraathanede iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi darp, 1 kişi de silahla topuğundan vurulması sonucu yaralandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Sakintepe Mahallesi Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde bulunan bir kıraathanede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kıraathanede bulunan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda A.O.A. darbedilirken, M.A.S. ise silahla topuğundan vuruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından 1 kişi gözaltına alındı. Otomobille olay yerinden kaçan Z.A.'nın yakalanması için de jandarma ve polis ekipleri tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı.