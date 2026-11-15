Eskişehir Tepebaşı\'nda motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandı

Eskişehir Tepebaşı'nda motosikletle hafif ticari araç çarpıştı, sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir Tepebaşı'ndaki Çamlıca Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde hafif ticari araçla motosiklet çarpıştı; kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Kullanılamaz hale gelen motosikletin sürücüsü ESOGÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve polis tahkikat başlattı.
Eskişehir'de hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.
Kaza, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki 26 AHA 410 plakalı motosiklet ile A.A. idaresindeki 09 YR 747 hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet kullanılamaz hale gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı yaralı sürücü, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İHA
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