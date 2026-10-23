Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil bisikletin ön tekerleğinin üzerinden geçti, kamerada - Son Dakika
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Eskişehir Tepebaşı'nda otomobil bisikletin ön tekerleğinin üzerinden geçti, kamerada

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Eskişehir Tepebaşı'nda dönmek için manevra yapan otomobil, bisiklet yolundaki bisikletliye çarptı ve bisikletin ön tekerleğinin üzerinden geçti; o anlar güvenlik kamerasında. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan bisikletli hastaneye kaldırıldı, polis inceleme başlattı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde dönmek için manevra yapan otomobilin bisiklet yolunda ilerleyen bisikletliye çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tepebaşı ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Sivrihisar-1 Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.E. yönetimindeki 34 DMA 181 plakalı otomobil, Şenlik Sokak üzerine dönmek için cadde üzerinde manevra yaptığı esnada bisiklet yolunda ilerleyen bisiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilin bisikletin ön tekerleğinin üzerinden geçtiği anlar, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bisiklet sürücüsünün şans eseri hafif sıyrıklarla atlattığı kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı bisikletli, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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