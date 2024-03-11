Eskişehir Valiliği Okul Çevrelerini Güvene Almak İçin Çalışıyor

3.Sayfa

Eskişehir Valiliği tarafından başlatılan çalışmalar sonrasında okul çevrelerini güvene almak için çalışmalar sürüyor.

Ailelerin çocuklarını, huzur ve güven ortamında eğitimlerine devam edebilmeleri, bağımlılık yapan maddelerin zararlarından korunabilmeleri, bölücü-yıkıcı örgütlerin okullar etrafında öğrencileri etkileyecek zararlı girişimlerde bulunmalarının önüne geçilmesi ve vatandaşların gönül rahatlığıyla çocuklarını okula gönderebilmelerini temin etmek maksadıyla Eskişehir Valiliği konuyla ilgili çalışma başlattı. Bu kapsamda il genelinde şubat ayında kolluk güçleri, Büyükşehir ve İlçe Belediye Zabıta Ekipleri tarafından denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde; tespit edilen yabancı ya da ilgisiz şahıslar okul çevrelerinden uzaklaştırılmış ve kendilerine yazılı ihtarda bulunularak eylemlerinin tekrarı halinde yasal işlem yapılacağı belirtildi. Okul çevrelerinde yapılan trafik denetimlerinde ise trafik kurallarına uymayan 46 sürücüye cezai işlem yapıldı. Okul çevrelerinde bulunan ve öğrenciler için tehlike arz eden 1 metruk bina ile ilgili güvenlik tedbiri alındı. Ekiplerce, 18 metruk binanın yıkımı gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR