Eskişehir Valisi, dilenen vatandaşlar ve dilendirilen çocuklarla ilgili bilgiler verdi

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, düzenlediği Güvenlik Değerlendirme Toplantısında, Acil Çağrı Merkezi'ne (AÇM) gelen dilenen vatandaşlar, sokakta çalışan, dilendirilen çocuklarla ilgili de bilgiler verdi.

Vali Aksoy, yılın ilk 2 ayında dilendirilen vatandaşlarla ilgili AÇM'ye 33 ihbar geldiğini anlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 58 dilencinin yakalandığını belirten Aksoy "Bu dilencilerden 9'unun diğer illerden geldiği belirlendi. Şahısların 41'i sağlık taramasından geçirildi, 48 kişinin ekonomik ve sosyal durumu tesit edilirken 5 bin 510 lira kamuya kaynak aktarıldı" dedi.

Sokakta çalıştırılan, dilendirilen çocuklarla ilgili de bilgi veren Vali Hüseyin Aksoy, şunları anlattı;

"Bu çocuklarla ilgili 47 adet 112 AÇM ihbarı alındı. 60 Çocuk İl Kabul Merkezine teslim edildi. 7 destekleyici tedbir kararı alındı. Bir çocuk sağlık taraması yapıldı, 48 çocuk için eğitim öğretim tedbiri alındı. Çocuklardan 59'u için ailelerine yazılı ihtarda bulunuldu. Bu arada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 1 toplumsal destek programı açıldı ve 24 çocuk katıldı." - ESKİŞEHİR