Ankara Eskişehir Yolu üzerinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında, araçta sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Ankara Eskişehir Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'ya 41 kilometre kala henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası gerçekleşti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobillerden birinde sıkışan 2 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.