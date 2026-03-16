Esmer Yiğit'in Vefatı Üzüntü Yarattı
Esmer Yiğit'in Vefatı Üzüntü Yarattı

16.03.2026 00:21
Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden sağlık personeli Esmer Yiğit için taziye mesajı yayımlandı.

Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Çukurca karayolunda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden sağlık personeli Esmer Yiğit için başsağlığı mesajı yayımladı.

Hakkari İl Sağlık Müdürlüğü Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yapan Esmer Yiğit'in geçirdiği elim trafik kazası sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı. Dr. Hamdullah Kara tarafından yayımlanan taziye mesajında; "Müdürlüğümüze bağlı Çukurca Devlet Hastanesi'nde görev yapmakta olan kıymetli personelimiz Esmer Yiğit'in geçirdiği elim bir trafik kazası sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum mesai arkadaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyoruz. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

Genç sağlık çalışanının vefatı, Hakkari'de sağlık camiası başta olmak üzere tüm kentte büyük üzüntüye neden oldu. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Çukurca, Hakkari, Trafik, Son Dakika

