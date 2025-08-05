Gaziantep'te skandal bir olay yaşandı. Daha önce tarihi geçmiş ürün sattığı için hakkında işlem yapılan esnafın bir kez daha aynı suçu işlediği belirlendi.
Zabıta ekipleri, esnaf hakkında işlem yapmak için dükkana gitti. Ancak gözü dönen esnaf zabıta ekibine saldırdı. Esnafın ittiği zabıta ürünlerin üzerine düşerken yaralanmaktan son anda kurtuldu.
Hakkında işlem yapılmasına izin vermeyen esnaf, zabıtayı, "Seni gebertirim." diye tehdit etti. Dükkandan ayrılmak zorunda kalan zabıta ekipleri, polise haber verdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Esnaf, rezilliği ortaya çıkınca zabıtaya saldırdı, yetmedi tehdit etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?