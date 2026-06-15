Esnaf, Yavru Kediye Umut Oldu

Eskişehir'de bir eczanenin reklam tabelasına sıkışan yavru kedi, çevredeki esnafın yoğun çabası ve seferberliği sonucu yara almadan kurtarıldı.

Olay, Şair Fuzuli Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir eczanenin yan reklam levhasının içinden kedi sesi geldiğini duyan çevredeki esnaf harekete geçti. Sesin tam olarak nereden geldiğini anlamaya çalışan yan taraftaki gözlükçü esnafı, kedinin kendi tabelasında sıkıştığını zannederek işe ilk olarak kendi reklam levhasını komple sökmekle başladı. Kedinin aslında eczane tabelasında olduğunun anlaşılması üzerine esnaf bu kez diğer tabelaya yöneldi. Durumun ciddiyeti üzerine bölgeye itfaiye ekipleri çağrıldı. Ancak esnaf, ekiplerin gelmesini beklemeden vidaları sökerek kendi imkanlarıyla yavru kediyi sıkıştığı dar alandan çıkarmayı başardı. Başarılı operasyonun ardından özgürlüğüne kavuşan yavru kedi, yaşadığı korkuyla panik halinde kaçarak hızla gözden kayboldu.

"Allah'ın yarattığı her can bizim için değerlidir"

Kurtarma çalışmalarına katılan ve olay anını anlatan esnaf Oğuz Ali Dülek, duyarlılık örneği sergilediklerini belirterek, "Elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. Tabelanın arasına sıkışmıştı, vidaları söküp çıkarttık. Yavru bir kediydi. Allah'ın yarattığı her can bizim için değerlidir. İtfaiyeye haber vermiştik ama onlara gerek kalmadan kendi imkanlarımızla kediyi kurtardık" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR